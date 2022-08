Cannavaro: “Pogba mi entusiasmava, ora pensa solo ai capelli”

L'ex difensore e capitano della Nazionale Italiana ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport ai quali ha parlato della Serie A

redazionejuvenews

L'ex calciatore, tra le altre della Juventus, e difensore della Nazionale Italiana Fabio Cannavaro, ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sprot, ai quali ha parlato della SerieA appena iniziata e della forza delle varie squadre, con un'analisi dei vari acquisti e delle nuove formazioni che si giocheranno la vittoria finale della Serie A.

"Come giocatore Pogba mi entusiasmava, però negli ultimi anni a Manchester era irriconoscibile. Il suo curare in eccesso capigliatura e immagine mi fa venire il sospetto che si senta arrivato. E se ragioni così non puoi competere al top. Ma sono convinto che abbia voglia di rivincita. La Juve si è rinforzata puntando anche sull’usato sicuro: Di Maria. Molto forte, mi dispiace solo che in Italia ormai questi giocatori arrivino solo a fine carriera".

"La Roma può lottare per lo scudetto. La società giallorossa si è mossa in maniera intelligente sul mercato, in sintonia con Mourinho. E un allenatore esperto come il portoghese ha chiesto rinforzi per vincere subito. Prendendo giocatori di un certo tipo, magari un po' grandi di età. Ma abbiamo già visto come Roma si sia "accesa" per Dybala e Wijnaldum. E l'entusiasmo del'ambiente è importante per creare i presupposti giusti per vincere".

"Raspadori non entusiasma oggi la piazza come un Dybala, ma in prospettiva può essere anche più forte. Bravo il Napoli quindi, ha colmato il gap. Ora si può puntare allo scudetto. Raspadori è il miglior giovane sul mercato ed il Napoli con il suo acquisto ha ottenuto un grande upgrade in vista dell'annata. Lukaku è forte ma i cavalli di ritorno mi convincono poco, anche se l’Inter ha la rosa più completa. De Ketelaere invece lo conosco poco ma se il Milan ha puntato deciso su di lui, allora può diventare il nuovo Kakà come qualcuno dice".