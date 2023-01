Cannavaro: “Napoli-Juve importate ma non decisiva”

L'ex giocatore e difensore della Juventus ha parlato della sfida in programma domani sera tra i bianconeri e i partenopei

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Napoli nella partita valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di SerieA. I bianconeri arrivano con molti assenti ma anche alcuni recuperati, che fanno ben sperare Allegri in vista di domani sera. Il tecnico del Benevento Fabio Cannavaro, ex giocatore della Vecchia Signora, ha parlato intervistato dai microfoni de La Repubblica di Torino, ai quali ha presentato la sfida tra Napoli e Juventus.

"A Torino ho imparato come si vince, ma Napoli è la mia città. Sarò sempre tifoso napoletano. La sfida del “Maradona” sarà molto importante ma non decisiva. Il Napoli per mesi ha gocato il calcio più bello d’Europa, la Juventus è sempre un punto di riferimento e ha una grandissima fame di vittoria. Può venirne fuori una sfida magnifica."

"Alla Juventus mi cercarono con insistenza, e né io né il Parma potevamo rifiutare l’offerta. Sono stati gli anni della mia definitiva maturazione come calciatore e come uomo. Quella Juventus era formidabile, una delle migliori squadre del calcio moderno. Quando sono andato via nel 2006 non ho tradito nessuno: la Juventus e il Real Madrid erano d’accordo per il trasferimento, chi c’era sa come andò. Tutto alla luce del sole, tanto che qualche anno dopo sono tornato proprio alla Juventus".