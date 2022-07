Cannavaro: “La Juve si sta muovendo bene. Di Maria fuoriclasse, su Bremer..”

L'ex difensore, tra le altre della Juventus, ha parlato del mercato delle squadre italiane e della Serie A che si sta delineando in vista del prossimo anno

redazionejuvenews

L'ex difensore della Nazionale e della Juventus FabioCannavaro ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere della Sera, ai quali ha detto la sua sul mercato che stanno sostenendo le squadre italiane, dicendo la sua su quello che sarà il prossimo campionato e su come il mercato ha cambiato le gerarchie della prossima Serie A.

"La fuga all’estero dei difensori è la caduta dell’ultimo baluardo. Dispiace perché, e non sembri un paradosso, il nostro campionato resta quello con maggiori margini di crescita: mancano i soldi, mancano le certezze e le grandi cifre girano soltanto in Premier dove le squadre comprano e vendono tra di loro. Ma se ci fosse la giusta mentalità in Italia si investirebbe sui giovani. Come ha fatto il Milan che così ha vinto il campionato. Naturalmente devono essere giovani di qualità, e qui viene il difficile“.

"Sinceramente pensavo che il Bremer andasse all’Inter, ma anche in questo caso è valsa la forza economica del club che l’ha poi preso. Alla fine la Juve ha incassato tanto per il trasferimento di De Ligt al Bayern, ha avuto la liquidità per comprare. Bremer è stato il miglior difensore dello scorso anno, ha tecnica e fisicità. Ma giocare nel Torino è un’altra cosa che farlo nella Juventus. Sono curioso di vedere se si confermerà. A questo punto credo che l’Inter, se ci riesce, trattenga Skriniar".

"La Juventus si sta muovendo bene sul mercato. Voglio però rivedere il Pogba vero non quello degli ultimi due anni e poi mi incuriosisce Bremer con una maglia così pesante. Di Maria è un fuoriclasse e ha ancora molto da dire. Il Milan può ripetersi, ma le altre si sono rafforzate, Lukaku sarà fondamentale per l’Inter. E poi la Roma: Dybala se sta bene è un colpo da novanta che può sbaragliare le carte in tavola".