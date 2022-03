Cannavaro: “Mi piacerebbe avere una panchina in Italia”

L'ex capitano della Nazionale campione del mondo è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport sul suo futuro e sugli Azzurri di Mancini.

redazionejuvenews

Torna a parlare Fabio Cannavaro. Ai microfoni di Sky Sport, l'ex difensore della Juventus ha toccato diverse tematiche, a partire dal suo futuro da allenatore. Negli ultimi anni infatti ha girato il mondo, facendo esperienze in Cina e Arabia Saudita: "Può sembrare che il calcio in Cina sia di secondo piano, ma io allenavo il Guangzhou Evergrande, che negli ultimi 10 anni ha vinto 9 Scudetti e 2 Champions League Asiatiche. Di certo non dovrò sbagliare la scelta del mio primo club in Europa. Negli anni scorsi ho parlato con squadre importanti come Everton, Watford e Fiorentina. Per quanto riguarda le Nazionali, ho avuto anche un'opportunità con la Polonia. Il mio sogno è quello di allenare in Italia".

Da napoletano, è inevitabile la domanda sulla squadra azzurra, che al momento è in testa al campionato, a pari punti con il Milan. Queste le sue parole: "Dico da inizio stagione che il Napoli è una buona squadra, allenata da un grande tecnico come Luciano Spalletti. Insigne ha dato il massimo, ma non ha avuto offerte dalla società e ha dovuto pensare al suo futuro. Lui è legatissimo alla squadra e alla città e lo ha sempre dimostrato in questi anni. Per me essere allenatore del Napoli sarebbe un sogno, sono sempre stato un tifoso, fin da piccolo. Vedremo in futuro, so che ora devo lavorare e fare le mie esperienze".

Da campione del mondo poi non può esimersi dal dire la sua sulla Nazionale, tra Europeo e spareggi: "La vittoria dell'Europeo mi ha sorpreso, perché l'Italia all'inizio non era tra le squadre favorite. Durante il torneo però si è compattata e Mancini è riuscito a creare un gruppo straordinario. Mi preoccupa molto lo spareggio contro il Portogallo, non sarà semplice. Ma questo gruppo ci ha abituato a grandi cose, come la vittoria di Wembley. Sarebbe una catastrofe saltare la seconda edizione di fila dei Mondiali. Mi auguro che Mancini resti per tanti anni, ma se in futuro ci fosse la possibilità, mi piacerebbe tornare in Azzurro. Per me è sempre stata casa mia".