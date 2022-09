Cannavaro: “Torno a casa, voglio essere apprezzato come allenatore”

Fabio Cannavaro, ex difensore della Juventus ed ora allenatore del Benevento, ha rilasciato delle dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue parole: "Ho girato il mondo per fare altre esperienze, puntando soprattutto sull'Asia. Ora ho deciso di tornare a casa. Sono stato lontano per tanto tempo, ma faccio questo lavoro già da un po' di tempo. Le parole d'elogio del patron, del primo cittadino e del direttore sportivo caricano ma aumentano le responsabilità. Sono qui per farmi apprezzare come tecnico, non come ex calciatore".