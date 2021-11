Cannavaro: “Agli spareggi eviterei la Svezia e il Portogallo di CR7”

L'ex difensore di Juve e Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Nazionale.

L'ex difensore della Juve Fabio Cannavaro , ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Mattino, dove ha parlato a lungo anche della Nazionale e dei prossimi impegni in cui ci si giocherà il tutto per tutto nella speranza di strappare un pass per i Mondiali in Qatar.

SULLA NAZIONALE - "C'è stata troppa riconoscenza. Mancini ha pensato che chi lo aveva aiutato a vincere a Wembley, lo avrebbe potuto aiutare anche in questa fase a superare questo turno. È una cosa umana. Lo stesso errore che fu fatto nel 2010, in Sudafrica, quando l'Italia avrebbe dovuto voltare pagina ma non lo fece, per rispetto di chi aveva vinto il mondiale quattro anni prima. Certo che lo sono, troppe assenze. È un attenuante importante, anche perché mancavano uomini fondamentali per esaltare l'idea di gioco di Mancini. Ma è chiaro che qualcosa non ha funzionato, come per esempio puntare su Insigne in quel ruolo. Il ct poteva trovare qualche altra soluzione ma anche lui non lo ha interpretato nella maniera giusta. Però non ha senso fare processi all'italiana, andare a caccia del colpevole ogni volta. Non eravamo fenomeni a luglio, non siamo dei brocchi adesso".