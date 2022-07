Canini: “Paredes calciatore che ha qualcosa in più a livello di tecnica”

Michele Canini, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando di Leandro Paredes e non solo. Ecco le sue parole sull'argentino: "Siamo arrivati insieme quel gennaio al Chievo. Era molto giovane, ma sia a livello di tecnica, sia di visione di gioco, si vedeva che aveva quel qualcosa in più. Anche a livello fisico aveva una gamba importante. Poi crescendo è migliorato e ha espresso tutto il suo potenziale. È cresciuto di personalità e con le qualità e le doti che aveva è riuscito ad arrivare nelle grandi squadre. Essendo sudamericano era molto allegro. Nello spogliatoio, pur essendo molto giovane, sapeva starci… Aveva portato molta allegria, era un bel gruppo. Durante la settimana gli vedevi fare cose importanti. Non è tanto la domenica, perché lì dipende da come si sviluppano le partite: noi dovevamo salvarci, però durante il lavoro quotidiano vedevi che aveva del potenziale, quel qualcosa in più che se fosse riuscito a migliorare come ha fatto lo avrebbe portato a diventare un giocatore importante".