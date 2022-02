Cancelo: “Alla Juventus volevo solo divertirmi, è stata colpa mia”

Il difensore ha parlato

Joao Cancelo , terzino del Manchester City , ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima partita degli ottavi di finale di Champions League analizzando anche il suo passato alla Juventus : " Alla Juventus avevo un modo diverso di giocare, volevo solo divertirmi, godermi il calcio. Era una mia responsabilità più che dell'allenatore, è stata colpa mia . Poi ho scoperto una grande voglia di vincere, nella vita e nel calcio. Sono felice, ho fatto tanto per diventare il giocatore che sono oggi. L'Italia è stata molto importante per la mia carriera, Inter e Juve sono due grandi club ma Guardiola è stato fondamentale tatticamente.

Siamo una squadra molto forte. I giocatori che abbiamo sanno come affrontare la pressione, ma vogliamo essere ancora tra le migliori squadre d'Europa. È una competizione difficile, accettiamo la pressione e lavoriamo per vincere, è quello che ci chiedono. Sappiamo di avere una delle rose migliori, ne siamo capaci ma non lo sentiamo come un obbligo. Te cnicamente sono sempre stato bravo, tatticamente sono migliorato molto in Italia. È stato un periodo di apprendimento, mi piaceva vivere a Torino e Milano .

Partita speciale per me? Voglio vincere contro lo Sporting come qualsiasi altra partita in Champions League, in coppa o in campionato di Premier League. Sono un tifoso del Benfica, è lì che sono cresciuto ma oggi rappresento il City e voglio battere lo Sporting non solo come tifoso del Benfica, ma perché sono i nostri avversari e vogliamo qualificarci per il prossimo turno ed è fondamentale per noi passare ai quarti. Ho tanti ricordi, da giovane ho vinto più partite di quante ne ho perse con lo Sporting e questo è stato un bene. È un grande club, ha avuto giocatori come Ronaldo, Figo e Nani, bisogna riconoscerne il valore e ora sta tornando ai fasti del passato".