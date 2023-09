Cana: “Juve squadra forte e importante. Partita difficile per la Lazio”

A poche ore dal fischio d'inizio di Juve - Lazio, Lorik Cana è intervenuto ai microfoni di Tag24.it.: "La Lazio è una squadra che sta dando continuità alla crescita dello scorso anno, ma mostrando di essere anche solida e capace di giocare in diversi modi, si sa difendere e sfruttare bene il contropiede. Mi piace che sappia giocare in vari modi, a Napoli l’ha dimostrato: ha sofferto nel primo tempo ma non si sono scomposti. Se gioca con questa mentalità può dire la sua. Con la Juventus è importante, anche perché non può permettersi di perdere la terza partita dopo quattro giornate”.