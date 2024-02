Campo: “La Juve ha mollato mentalmente. La favola del gestore è finita”

Campo ha commentato il difficile momento in stagione della Juventus: per l'opinionista, la squadra bianconera sarebbe mentalmente scarica

Dagli studi di Telelombardia, Graziano Campo ha commentato il pareggio di campionato tra Hellas Verona e Juventus. Per l'opinionista la squadra bianconera avrebbe esaurito le energie mentali. Ecco le sue parole: "Non si capisce se è il Verona che non si merita il terz'ultimo posto o la Juventus il secondo. Loro avevano Baroni, noi non abbiamo un Conte. E' questione di sangue Blu".