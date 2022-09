Campionato Primavera, Hellas Verona – Juventus: le formazioni ufficiali

La JuventusU19 torna di nuovo in campo in Serie A. I bianconeri, dopo la pesante sconfitta contro il PSG subita qualche giorno fa in Youth League, sono pronti a continuare il percorso vincente in campo nazionale. Infatti, la squadra di Montero, è prima in campionato, con 10 punti, frutto di un pareggio e tre vittorie. I padroni di casa, invece, stazionano a metà classifica, con soli 3 punti in 4 partite, con il rischio anche di venire risucchiati nelle zone basse della Serie A Primavera 1.