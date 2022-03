Campionato Primavera, Genoa-Juventus: le formazioni ufficiali

Oggi la Juventus sfiderà il Genoa per confermare il posto nei playoff. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

La Juventus Primavera si rituffa sul campionato dopo l'insperata impresa contro il Liverpool in Youth League, vittoria che ha permesso ai ragazzi di Bonatti di entrare nella Final Four. I bianconeri, oggi, alle 10,30, sfideranno il Genoa in trasferta. I padroni di casa, attualmente undicesimi con 24 punti, arrivano alla partita da un periodo molto negativo, visto che nelle ultime 5 partite i rossoblù hanno racimolato soltanto 2 punti, frutto di due pari e tre sconfitte. Anche gli ospiti non se la passano benissimo in campionato, settimi in classifica, infatti, il posto playoff è a rischio ed i risultati dell'ultimo periodo non fanno ben sperare: 3 sconfitte nelle ultime cinque.