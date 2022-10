Juve, il programma degli impegni per l’inizio del 2023

La Juve è impegnata nel tour de force che la porterà alla sosta per il Mondiale in Qatar. La stagione poi riprenderà a gennaio: il programma

Questa sera la Juventussarà impegnata a Lisbona contro il Benfica per giocarsi le residue chance di rimanere in Champions League. Nelle prossime settimane poi ci sarà un tour de force di impegni ravvicinati. Sabato 29 ci sarà la trasferta di Lecce, poi mercoledì 2 novembre l'ultimo match del girone di Champions contro il Paris Saint-Germain. Successivamente ci saranno le ultime tre partite di Serie A prima della sosta, tutte nel giro di una settimana. Domenica 6 i bianconeri affronteranno l'Inter nel Derby d'Italia, poi giovedì 10 l'impegno sul campo del Verona e infine la gara interna con la Lazio domenica 13. Lì poi si fermerà la stagione per il Mondiale in Qatar.