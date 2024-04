Campi: “Il Cagliari è stato più offensivo della Juventus”

Dagli studi di Telelombardia, Graziano Campi ha commentato la partita tra Cagliari e Juventus. Ecco le sue parole: "Cagliari che va in campo con Luvumbo, Gaetano e Shomurodov. La Juve invece non riesce a schierare Yildiz se no contro il Cagliari si rischia… Ranieri più offensivo di Allegri. La Juve deve ringraziare di non aver fatto le coppe e che Mourinho, Sarri e Garcia hanno buttato la stagione di Roma, Lazio e Napoli. Altrimenti l'anno prossimo stavamo in trasferta a Plzen. La colpa è di uno soltanto. Per il mio metro di giudizio, non avrei dato rigore su Alcaraz e neanche quello di Bremer. Per me i rigori devono essere più "seri". Però se si decide che si fischia tutto, su Alcaraz devi dare rigore. Altrimenti hai due pesi e due misure, come ho detto da inizio stagione. Per me non sono rigori su Alcaraz e Bremer perchè nel contrasto è legittimo perdere il controllo del corpo e l'involontarietà deve avere un peso nel giudicare. Non è così per chi ha giocato soltanto a calcio balilla".