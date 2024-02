Campi: “Fallimenti sportivi ed economici causa dei problemi della Juve”

L'opinionista ha proseguito: "La realtà dei fatti è che tutti i club che hanno prospettato mirabilie di ricavi, da Juve a Milan passando per Inter e, più in piccolo, Roma e Napoli, sono andati gambe all'aria. Fare più soldi è un miraggio: spenderli bene è l'unica strada", ha proseguito Campi. Il nuovo mantra è dare la colpa al COVID. Il Covid ha fatto meno disastri di chi è uscito ai quarti e agli ottavi quando la Juve spendeva come un club che arriva tutti gli anni in finale di Champions. E molti meno di chi faceva mercato gonfiando i bilanci di plusvalenze false. I fallimenti sportivi e le spregiudicate operazioni di mercato sono la causa principale del dissesto economico di Juventus. Il resto sono chiacchiere, come quella della vendita delle magliette o della superlega".