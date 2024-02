Campi: “Allegri ha la pancia piena. Zidane perfetto per la Juventus”

Graziano Campi ha parlato della panchina della Juve: per l'opinionista, l'ideale potrebbe essere sostituire Max Allegri con Zinedine Zidane

Dagli studi di Telelombardia, Graziano Campi ha espresso la sua opinione sul futuro della panchina della Juventus . Per l'opinionista, l'ideale potrebbe essere sostituire un appagato Massimiliano Allegri con l'ambizioso Zinedine Zidane . Ecco le sue parole:

"Mourinho e Allegri sono la coperta di Linus per proprietà, dirigenze, giocatori e tifosi non ambiziosi. L'ambizione è ciò che ti fa crescere. Lippi e Conte avevano ambizione. Allegri e Mourinho hanno la pancia piena (e anche le tasche). Zidane sarebbe perfetto. Soulè, Yildiz, Chiesa alle spalle di Vlahovic. O andiamo in B o vinciamo il mondiale, ma di sicuro ci sarebbe da scrivere nei secoli dei secoli".