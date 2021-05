Camoranesi: “Juve costruita per Allegri, Pirlo ha una squadra da assemblare. Su Buffon…”

Le parole dell'ex centrocampista bianconero

La Juve si prepara alla trasferta di Bologna di domenica sera, ultima partita della stagione. Dal Dall'Ara passa il futuro del club bianconero, ancora in bilico tra la qualificazione in Champions League e quella in Europa League. Intervistato dai microfoni di Radio Bianconera, Mauro Camoranesi ha così commentato la situazione:

"Al di là delle tante critiche, trovo che questa sia stata una stagione positiva. C’è stato un po’ di demerito da parte della Juve e tanto merito dell’Inter per l'assegnazione dello scudetto. Ci vuole regolarità per vincere il campionato. Devi fare punti con le squadre più piccole se vuoi arrivare in cima a fine anno. Se uno non conosce le dinamiche nel club, ciò che sta succedendo davvero, non può giudicare. Se per un anno non vinci lo scudetto non succede nulla.