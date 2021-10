Cabrini: “La Juve è solo al 30% del suo potenziale, ma c’è molto da fare”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, la leggenda della Juventus Antonio Cabrini ha analizzato la situazione in casa bianconera

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, la leggenda della Juventus Antonio Cabrini ha analizzato la situazione in casa bianconera: “La Juve ha ricominciato a fare punti, ma credo che Allegri si aspetti qualcosa in più. Lui vuole vedere una crescita della squadra, al di là dei risultati. Secondo me si è visto soltanto un 30% del suo potenziale. La squadra deve tornare a dettare le regole, e per farlo deve crescere in tutti i reparti. Solo così può diventare competitiva, sia in campionato che in Champions. Ho visto passi avanti nella gestione della partita e nella tenuta mentale, non ha più avuto quei cali di tensione che sono stati il grande problema dell’avvio di stagione. A livello di singoli, Chiesa sta facendo la differenza. Poi, come anche Allegri ripete spesso, la Juve deve crescere ancora molto: deve alzare l’asticella e recuperare punti in classifica. In attesa che i giovani maturino”.