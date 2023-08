Cambiaso: “Sono contentissimo di essere qui. Ho dei compagni fantastici”

La Juventus è scesa ieri sera in campo contro l'Atalanta per l'ultima amichevole prima dell'esordio in Serie A, in programma domenica prossima allo Stadio Friuli di Udine contro l'Udinese. I bianconeri hanno pareggiato 0-0 contro la squadra di Gasperini, in una sfida dove è mancato solo il gol: la Vecchia Signora ha dominato la partita per tutto il primo tempo, calando nella ripresa ma non subendo mai veri pericoli dai bergamaschi.