Juve, Cambiaso resterà a Bologna. L’agente: “Trattativa chiusa”

La società bianconera aveva tentato di far rientrare in anticipo dal prestito il giocatore, ma i rossoblù non hanno voluto rinunciare a lui

redazionejuvenews

Ultime ore senza squilli per la Juventusin questa sessione invernale di calciomercato. Dopo la cessione di Weston McKennie al Leeds, il club bianconero ha provato a intervenire in entrata. In particolare la necessità era un esterno, visto che il centrocampista americano spesso si era adattato a giocare sulla fascia, che ora rimane un po' più sguarnita. L'idea low cost di queste ore era stata riportare in anticipo Andrea Cambiaso a Torino.

Il terzino era stato acquistato in estate dalGenoa e poi girato in prestito al Bologna, per fargli avere maggiore spazio. Ora però, viste le necessità tecniche e di bilancio, un suo rientro anzitempo avrebbe rappresentato una buona soluzione per la rosa di Allegri. Nella giornata di oggi ci sono stati incontri tra le due dirigenze e l'entourage del giocatore, ma il tutto si è concluso con un nulla di fatto. Decisiva la volontà del Bologna.

Ad affermarlo è stato lo stesso agente del giocatore, Giovanni Bia, ai microfoni di Sportitalia: "La Juve ha provato a riportarlo a casa, ma il Bologna lo ha dichiarato incedibile. Credo che non ci siano sorprese da qui alla fine, rimarrà a Bologna fino alla fine della stagione. È incedibile proprio dal punto di vista tecnico per il Bologna. La trattativa è chiusa".