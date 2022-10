Cambiaso: “Quando ha chiamato la Juve ho spinto molto”

La Juventus in estate ha acquistato il laterale, mandandolo poi in prestito al Bologna. Il classe 2000 si è raccontato ai microfoni di Dazn

Nell'ultima estate di mercato la Juventus si è mossa molto, sia in entrata che in uscita. Tra i volti nuovi visti nella sede bianconera c'è stato anche Andrea Cambiaso. Il club bianconero ha acquistato il terzino mancino dal Genoa per 8,5 milioni di euro. Successivamente poi il giocatore è stato girato in prestito al Bologna, per trovare maggiore spazio. E domenica scorsa, nella vittoria della Vecchia Signora contro i rossoblù, ha affrontato per la prima volta la Juve da "bianconero".