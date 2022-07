Cambiaso, Allegri valuterà il giocatore in ritiro

La Juventus sta per chiudere per l'arrivo del terzino dal Genoa, che poi potrebbe decidere di tenere oppure di mandare in prestito per farlo crescere

redazionejuvenews

La Juventus continua i movimenti sul mercato, in entrata ed in uscita, per migliorare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri. In vista della prossima stagione infatti, la dirigenza sta lavorando alacremente sul mercato, per consegnare al tecnico la miglior squadra possibile prima dell'inizio del ritiro. Questa dovrebbe quindi essere la settimana delle ufficializzazioni di Pogba e di Di Maria, e oltre a loro potrebbe aggiungersi anche quella del terzino del Genoa Cambiaso.

Per il giocatore del Genoa è praticamente tutto fatto: a bloccare la riuscita dell'affare era Dragusin, inserito come contropartita dalla Juve e all'inizio dubbioso di andare in Serie B. Il giocatore ha invece capito di doversi mettere in gioco nella serie cadetta, e l'affare potrebbe quindi concludersi in breve tempo. Una volta ufficiale, il giocatore arriverà alla corte di Allegri che lo valuterà in ritiro per capire se tenerlo a Torino oppure mandarlo in prestito per crescere ancora.

Queste le sue parole di qualche giorno fa a La Gazzetta dello Sport, alla quale aveva parlato del suo futuro: "Sono esattamente la stessa persona di quattro anni fa. Assolutamente. Il fatto che il mio nome sia accostato a quelli di grandi club, è soltanto un privilegio e un onore. Fa piacere, ma vivo la cosa con serenità. Niente di più. I miei idoli sono due. Ai primi tempi giocavo trequartista ed esterno d’attacco e mi ero innamorato di Dybala. Quando giocava nel Palermo venne a Marassi e segnò un gol pazzesco contro il Genoa. Io ero allo stadio, mi colpì. Poi sono diventato un terzino, un esterno, e in quel ruolo mi ispiro molto a Cancelo. Guardo sempre le sue partite".

"A diciassette anni, ai tempi degli Allievi Nazionali, non ero pronto per giocare in Primavera, e il direttore rossoblù di allora, Taldo, mi mandò in D. Con il senno di poi, fu una scelta giustissima, anche se sul momento non mi sembrò tale. Oggi dico che non la rinnegherò mai e sono anzi orgoglioso di aver giocato lì, considerando il giocatore e la persona che sono oggi. Al centodieci per cento rifarei la scelta di andare ad Albissola ed a Savona. Mi ha forgiato, permettendomi di avere sempre la fame giusta".