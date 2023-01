Cambiaso: “Al futuro non penso, voglio fare un grande seconda parte di stagione”

Il terzino della Juventus in prestito al Bologna ha parlato del campionato in corso e delle sue aspettative

Il calciatore della Juventus in prestito al Bologna Andrea Cambiaso ha parlato intervistato dai microfoni di Sky sport dopo la vittoria ottenuta contro lo Spezia nella partita andata in scena al Dall'Ara: "Il campionato è lungo, la classifica è difficile da capire perché c’è il caso Juve e si può ribaltare tutto. Nell'ultimo periodo stiamo facendo bene, mi dispiace per la partita con la Cremonese. Il calciatore a cui mi ispiro è Cancelo, per il modo di giocare è il mio preferito. Al futuro non voglio pensarci ora. Sono discorsi che non voglio fare adesso perché sono molto concentrato sul Bologna. Mi sento sempre meglio e voglio fare una grande seconda parte di campionato".