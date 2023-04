Calvo: “Stagione lunga e complicata, alla fine faremo i bilanci”

La Juventus sta per scendere in campo a San Siro contro l’inter nella partita valevole per la semifiniale di ritorno di Coppa Italia. Il CEO dei bianconeri Francesco Calvo ha parlato a pochi minuti dall’inizio della partita. ”Fare un...

La Juventus sta per scendere in campo a San Siro contro l'inter nella partita valevole per la semifiniale di ritorno di Coppa Italia. Il CEO dei bianconeri Francesco Calvo ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita.

”Fare un bilancio prima di una partita così è difficile. È stata una stagione lunga, complicata con alti e bassi. Siamo tra le prime quattro e in corsa per due trofei, per ora siamo soddisfatti. Faremo un bilancio a fine stagione".

”Penalizzazione UEFA? Ho letto indiscrezioni su un quotidiano sportivo e sembravano sentenze già scritte. Ma non ci sono novità, sono appunto indiscrezioni".

"La Juve ha una solidità totale che ci permette di programmare a prescindere dall'esito sportivo. Giocare o non giocare le coppe europee fa la differenza anche in termini numerici. Ma possiamo farlo nei giusti tempi e con i giusti obiettivi".

“In ottica mercato la partita non è decisiva, sappiamo che abbiamo una squadra forte, che può vincere stasera. La programmazione la faremo con calma, negli uffici, senza pressioni. La squadra è sempre migliorabile e ora siamo concentrati sulla stagione, dobbiamo pensare che manca circa un mese e mezzo di sfide importanti".