Calvo: “Sintonia con Allegri. Il prossimo anno? Le vie del mercato sono infinte”

La Juventus sta per scendere in campo contro il Milan nella partita valevole per la penultima giornata del campionato italiano di Serie A. Il CEO dei bianconeri Francesco Calvo ha parlato a pochi minuti dall'inizio del match: "Juventus-Milan è sempre importante. C'è in ballo l'orgoglio e punti importanti, dobbiamo conquistare i tre punti per tenerci una porcina aperta per la Champions".