Calvo: “Pogba? Ci sono regole. Complicato per la squadra quello che succede”

La Juventus sta per scendere in campo contro il Friburgo nell' andata degli ottavi di finale di Europa League . Il CEO della squadra bianconera Francesco Calvo ha parlato a pochi minuti dall'inizio del match.

“La decisione su Pogba è nata in maniera semplice, era in ritardo, ci sono regole, la disciplina è fondamentale. Dai giocatori più rappresentativi ci aspettiamo che siano di esempio per gli altri. In automatico ci sarà anche la multa”.