Calvo: “Confermare Allegri un’ovvietà, c’è un progetto di quattro anni”

Il dirigente della Juventus ha parlato intervistato prima del fischio d'inizio della partita contro la squadra rossoblu

La Juventus sta per scendere in campo contro il Bologna nella partita valvole per la trentaduesima giornata del campionato di Seri A. Il CEO dei bianconeri Francesco Calvo, ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita.

"Gli obiettivi della stagione sono il secondo posto e la finale di Europa League. Prima ci arriviamo, poi pensiamo a vincerla. Confermare Allegri è un'ovvietà, questo è il nostro pensiero. Allegri è tornato per un progetto di 4 anni, non siamo alla metà, non è finita la seconda stagione. Per lui parlano gli 11 trofei in 7 anni, le due finali di Champions. Non è in discussione. In una stagione così, abbiamo voglia di migliorarci. Dirigenti e giocatori".

“Stiamo pianificando il futuro, lo stiamo facendo con Cherubini, il nostro ds e il mister, con me. Un blocco granitico che lavora sul futuro, il focus è su questo oltre alla chiusura della stagione in campionato e in Europa League. Non è scontato che arrivi qualcuno, chi arriverà dovrà integrarsi in un sistema di lavoro. Più dei nomi, c'è la Juventus con la sua solidità e la sua storia, che non dipende da una persona".