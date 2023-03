Calvo: “Aspettiamo il verdetto sulla sentenza, poi parleremo con i giocatori”

La Juventus scende in campo contro l'inter nel posticipo della ventisettesima giornata in programma allo Stadio San Siro di Milano

redazionejuvenews

La Juventus sta per scendere in campo contro l'inter nella partita valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di SerieA. Il CEO dei bianconeri Francesco Calvo ha parlato a pochi minuti dall'inizio della partita.

"Siamo felici che Di Maria si stia esprimendo al meglio. Non avevamo dubbi sul rendimento, a inizio stagione ha avuto qualche acciacchino che non gli ha permesso di esprimersi. Ora sta bene e rende per come lo conosciamo. Sul futuro si è espresso, ha avuto parole d'affetto per la Juve. Ci fanno piacere perchè anche in una stagione complicata, i grandi giocatori e campioni hanno piacere a stare alla Juve. Con lui e con tutti parliamo di futuro, ma dietro le quinte. La stagione è ancora lunga dal punto di vista sportivo ed extra sportivo. Ci prendiamo il nostro tempo, quando ci sarà qualcosa da annunciare lo faremo".

"Oggi abbiamo tre oltre il 2000 in campo ed è motivo di grande orgoglio. Così come avere 5 giocatori che arrivano dalla Next Gen. Questo era il fulcro del nostro progetto. Quest'anno sta dando risultati. Siamo orgogliosi per la Juve e per il calcio italiano".

"Rabiot sta rendendo benissimo. Poche settimane fa ha fatto dichiarazioni. Ha spiegato quanto si trovi bene alla Juve. Stiamo ragionando sul futuro, insieme, senza fretta. Sa quanto teniamo a lui e quanto tiene lui a noi. Ci sono ancora tante incognite dal punto di vista sportivo e non sportivo. Aspettiamo il verdetto che sarà importante, non abbiamo sensazioni, poi parleremo con i giocatori".