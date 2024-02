Calvo: “Anno zero della Juventus. Priorità stabilizzare i ricavi”

Intervistato per Il Sole 24 Ore, Francesco Calvo ha parlato degli obiettivi stagionali della Juventus. Per Calvo, Football officier del club bianconero, il match contro l'Inter e la lotta scudetto verrebbero inizialmente in secondo piano. Ecco le sue parole: "Questo per la Juventus è una sorta di anno zero, dopo i terremoti che ci hanno colpito. Il primo obiettivo è stabilizzare i ricavi. L’obiettivo è stabilizzare i ricavi considerando che in questa stagione l’assenza dalla Champions ci costerà 100 milioni, oltre ai 15 della scorsa annata".