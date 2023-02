Calvo: “Allegri il nostro punto di forza, siamo tutti compatti”

La Juventus sta per scendere in campo contro il Nantes nella partita valevole per la gara di andata dei sedicesimi di Europa League. Il dirigente dei bianconeri Francesco Calvo ha parlato a pochi munti dall'inizio della partita.

“Questa è una serata di grande calcio europeo e fa piacere lo stadio pieno, dà energia. Noi come squadra siamo sempre compatti, non abbiamo bisogno di ricompattarci. Siamo in costante contatto con gli organismi di controllo Uefa, non abbiamo paura e timore, non ci sono elementi che ci facciano preoccupare”.