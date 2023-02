Calvo: “Allegri difende i suoi giocatori, è concentrato sugli obiettivi”

La Juventus sta per scendere in campo contro lo Spezia nella partita valida per la quarta giornata del girone di ritorno. A pochi minuti dal calcio d'inizio il CEO dei bianconeri Francesco Calvo ha parlato a DAZN: "Ci aspettiamo una risposta sul campo dai nostri ragazzi. Oggi procediamo per mini obiettivi, ed il primo è la partita di stasera. Siamo fiduciosi e convinti dei nostri mezzi".