Calvarese: “Roma-Juve? L’arbitro ha commesso qualche errore”

Giampaolo Calvarese, ex arbitro, ha detto la sua sulla partita della Juvedi ieri sera. Ecco le sue parole: "L’arbitro lombardo commette qualche imprecisione tecnica e disciplinare. Forse esagerata una punizione per la Roma per fallo su Baldanzi, mentre manca probabilmente un cartellino giallo a Danilo per un altro fallo sempre su Baldanzi da cui scaturisce un’altra punizione dal limite. Dopo 4 minuti decretando un’ammonizione giusta per il fallo in ritardo di Weah su Svilar. Nel secondo tempo, la Roma chiede il secondo giallo per Weah per un intervento su Paredes. L’esterno americano colpisce prima il pallone e poi, sullo slancio, anche la caviglia del suo avversario. Weah rischia la seconda ammonizione".