Calvarese su Piccinini in Juve-Sassuolo: “Partita sempre sotto controllo”

Intervenuto sulle pagine di Tuttosport l'ex arbitro Calvarese ha parlato della direzione di gara di Juve-Sassuolo : "Marco Piccinini era alla sua sesta presenza stagionale in Serie A. L’arbitro forlivese non è più giovanissimo (ha quarant’anni), ma il designatore Gianluca Rocchi ha bisogno di direttori di gara come lui, che hanno alle spalle diversi anni di militanza. Piccinini però, come altri colleghi nelle stesse condizioni, deve elevare il livello delle proprie prestazioni per dare una mano all’organico e portare a termine il campionato.

La partita si chiude con un totale di diciotto falli (nove per squadra) e due cartellini gialli (entrambi a carico del Sassuolo). Piccinini riesce a districarsi molto bene un paio di volte con dei vantaggi che si concretizzano. La partita non offre grattacapi particolari: scorre via facilmente, senza episodi nelle due aree di rigore. Giusto il primo provvedimento disciplinare, l’ammonizione di Martin Erlic per fallo su Kenan Yildiz. Manca forse una sanzione per lo stesso Yildiz, che “ricambia” il fallo sempre su Erlic pochi minuti dopo. Corretto anche il giallo a Ferrari nel secondo tempo per proteste.