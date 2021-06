Calhanoglu: “L’Italia ha ottimi giocatori. Futuro? Voglio concentrarmi sull’Europeo, poi…”

Il centrocampista ha parlato

Hakan Calhanoglu, centrocampista della Turchia, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l'Italia di oggi: "Sarà una gara speciale per noi. Personalmente è ancora più speciale perché si gioca in Italia. Sono molto contento di poter giocare contro alcuni compagni, abbiamo aspettato a lungo questo momento, abbiamo lavorato sodo e speriamo di poter rappresentare al meglio la Turchia. Italia? Non sveleremo mai i nostri segreti e vale anche per loro. Cercheremo di dare il massimo in campo, abbiamo analizzato i loro punti di forza e punti deboli. Hanno ottimi giocatori e un grande allenatore, arrivare qui non è stato facile. La Turchia ha giocatori forte individualmente e anche loro: sarà una bella partita, vorremmo qualificarci vincendo delle partite. Individualità azzurre sono forti e difficili da contenere? I miei compagni mi hanno chiesto dei giocatori azzurri. Ci sono ottimi giocatori come Insigne ma anche ottimi difensori. Tutti sanno quanto sia forte l'Italia, non hanno bisogno di presentazioni ma saremo uniti domani in campo, vorremmo vincere la partita".