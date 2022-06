Casini: “Tempistica e ripartizione nuove per campionato più avvincente”

In questo periodo impazza il calciomercato, con la Juventus protagonista di tante trattative importanti per rinforzare la squadra, prima fra tutte quella del ritorno in bianconero di Paul Pogba, per affidare a Massimiliano Allegri una rosa per tornare quanto prima a competere per vincere sia in Italia, sia in Europa, dopo una stagione davvero deludente. Mentre gli uomini mercato sono al lavoro con questo importante obiettivo, oggi è stato svelato il calendario della Serie A 2022-23. A margine dell'evento, il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha rilasciato alcune dichiarazioni, raccolte nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Lega.