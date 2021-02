Calderon: “CR7 lo riprenderei anche zoppo”

Dopo la vittoria schiacciante ottenuta contro il Crotone, la Juve di Pirlo ora si prepara alla sfida di domenica contro il Verona, dove ci saranno in palio tre punti fondamentali per la lotta scudetto. Campionato che si prospetta sempre più...

Dopo la vittoria schiacciante ottenuta contro il Crotone, la Juve di Pirlo ora si prepara alla sfida di domenica contro il Verona, dove ci saranno in palio tre punti fondamentali per la lotta scudetto. Campionato che si prospetta sempre più avvincente da qui al termine, con i bianconeri che dovranno recuperare le due milanesi in testa alla classifica e sarà fondamentale vincere la gara di recupero contro il Napoli di Rino Gattuso. Juve che, vista la prestazione contro il Crotone sembra aver ritrovato il miglior Ronaldo, grazie alla doppietta realizzata che lo lancia nuovamente in testa alla classifica dei marcatori, staccando Lukaku di due lunghezze.