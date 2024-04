Calciomercato, Vocalelli: “Zaccagni alla Juve? La Lazio deve 20 milioni”

Intervistato a Radio Radio, Alessandro Vocalelli ha parlato delle possibilità della Juventus di arrivare a Mattia Zaccagni nel prossimo calciomercato. Per il giornalista, il quadro generale sembrerebbe alimentare le chance del club bianconero di raggiungere tale obiettivo con più facilità che in altre circostanze. Ecco le sue parole: "La Lazio ha un debito di quasi 20 milioni con la Juve potrebbero mettersi al tavolino. Invece dei soldi potrebbero accordarsi con un giocatore che è ad un anno dalla scadenza. La cosa che non capisco visto che il procuratore si lamenta che non sente Lotito da due mesi, perché nessuno lo chiama per proporre un rinnovo”.