Calciomercato, ultimi affari Juve: Kean ipotesi Salernitana

Per Kean sarebbero le ultime ore utili di calciomercato: per il giocatore si aprirebbe l'ipotesi del passaggio dalla Juve alla Salernitana

Saltato il trasferimento all' Atletico Madrid , rimarrebbe pochissimo tempo a Moise Kean per decidere il suo futuro. L'attaccante italiano sembrerebbe sempre più destinato alla permanenza alla Juventus , nonostante il desiderio di giocare con maggiore continuità. Inoltre, trovare una nuova soluzione a poche ore dalla chiusura del calciomercato risulterebbe molto arduo, sebbene non mancherebbe qualche interessamento. Uno di questi sarebbe quello della Salernitana , confermato dall'esperto di mercato Luca Marchetti . Su questa eventualità, il giornalista si è espresso su Tutti Convocati su Radio 24. Ecco cosa ha detto:

"Ipotesi decisamente improbabile. Un conto è andare all'Atletico, un altro è andare all'ultimo posto in A. In caso di richiesta esplicita, la Juventus agevolerebbe comunque un'uscita dell'attaccante. La Juve non vuole mandarlo via ma il giocatore ha bisogno di giocare per andare all'Europeo soprattutto ora che ha Yildiz davanti".