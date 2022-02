Calciomercato, il Torino dubbioso sul riscatto di Pjaca

L'attaccante croato, in prestito dalla Juventus, non sembra convincere appieno il club granata. Ci sono quindi dubbi sul suo futuro riscatto.

redazionejuvenews

Il futuro di Marko Pjaca rimane incerto. Il classe '95 in estate si è trasferito al Torino, in cerca di continuità dopo diverse stagioni travagliate, in cui è stato bersagliato dagli infortuni. Con la squadra del connazionale Ivan Juric aveva iniziato bene con 2 gol nelle prime 5 giornate. Poi un altro infortunio, stavolta al polpaccio, che lo ha bloccato. Rientrato dopo un mese, ha faticato a ritrovare smalto, mettendo a segno solo 1 gol nelle successive 13 di campionato. In totale con i granata ha totalizzato 20 presenze (18 in Serie A e 2 in Coppa Italia), per un totale di 864 minuti, con 3 gol. Un bottino un po' magro per un giocatore a cui il talento non manca.

Secondo fonti vicine al Torino, il club sarebbe dubbioso sul suo riscatto. Prima di versare i 6 milioni pattuiti nel mercato estivo nelle casse della Juve, la società di Cairo vorrebbe delle risposte concrete dal giocatore. Questi sono i mesi in cui si progetta la squadra per la prossima stagione e il direttore sportivo Davide Vagnati dovrà valutare tutti i giocatori da confermare o meno. E tra questi c'è proprio Marko Pjaca. Finora, come dimostrano i numeri, ha deluso le aspettative e i granata non sono così convinti di fare un investimento, a meno che non ci sia un'inversione di rotta importante nelle sue prestazioni.

Nella squadra di Juric la concorrenza è stata importante. Un altro croato, Josip Brekalo, ha convinto appieno con un grande rendimento e sarà riscattato per circa 11 milioni di euro da versare nelle casse del Wolfsburg. Dennis Praet invece, arrivato anche lui in prestito dal Leicester, ha subito un grave infortunio che lo terrà fuori fino al termine della stagione. Ma quando c'è stato, il tecnico granata lo ha messo in campo, per la sua intelligenza tattica e la qualità tecnica. Visti i problemi fisici, per lui si proverà a chiedere un prolungamento del prestito, sperando in una pronta guarigione. I problemi del belga quindi danno un'ulteriore chance a Pjaca per convincere Juric e il Toro a farlo rimanere. Altrimenti a giugno sarà di nuovo in bianconero.