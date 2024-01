Calciomercato, stop per Phillips alla Juventus: la priorità è Djalò

La Juventus non avrebbe trovato l'accordo per l'arrivo di Phillips in questo calciomercato: tutta l'attenzione è ora per l'acquisto di Djalò

La corsa per portare Kalvin Phillips alla Juventus sembrerebbe essere arrivata a un punto morto. A riportarlo sarebbe stato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano tramite il suo profilo social X. Secondo il giornalista, il club bianconero non avrebbe trovato l'accordo con il Manchester City sulle condizioni del prestito e sulla somma da pagare per l'ingaggio.

Allo stesso tempo, sempre per Romano la Juventus sarebbe alla stretta finale per l'arrivo di Tiago Djalò. Nonostante i disturbi delle squadre interessate al giocatore, in particolare dell'Inter, tutte le parti sarebbero d'accordo per la conclusione positiva della trattativa. Le possibilità che questa operazioni si possa concludere nel giro di pochi giorni sarebbero infatti molto elevate.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.