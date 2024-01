Calciomercato, standby Bernardeschi: Allegri apre per l’arrivo alla Juve

Bernardeschi alla Juventus sempre più possibile. Con il calciomercato dei bianconeri destinato a non decollare per l'occhio rigido della società al bilancio, ogni giorno avvicinerebbe l'esterno d'attacco italiano al ritorno in bianconero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società sarebbe disponibile a imbastire il discorso con il Toronto , detentore del suo cartellino, per il prestito negli ultimi giorni di gennaio. Una prospettiva che avrebbe il benestare del tecnico Massimiliano Allegri , favorevole a questa eventualità.

Infatti, la Juventus non avrebbe adocchiato ad oggi un elemento in quel ruolo adeguato e pronto da subito. Invece, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe lavorando per l'ingaggio di Felipe Anderson in estate a parametro zero. Ecco perché il ritorno di Bernardeschi potrebbe diventare realtà. Per la felicità dello stesso giocatore che in più occasioni ha manifestato il suo desiderio di tornare.