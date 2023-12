Calciomercato, stallo rinnovo per Rugani: il Barcellona tenta l’affare

Sul tavolo della Juventus ci sarebbe in programma il rinnovo di Rugani: intanto il Barcellona ci penserebbe per il prossimo calciomercato

Se a più riprese l'agente del giocatore, e il calciatore stesso, avrebbero manifestato l'evidente volontà di rinnovare, dall'altra la Juventus non avrebbe palesato fretta . Più precisamente, tra i contratti in scadenza di contratto dei giocatori della rosa bianconera c'è quello di Daniele Rugani . Il difensore bianconero percepisce un ingaggio importante, nonostante l'utilizzo limitato in rosa. Allo stesso tempo, il giocatore godrebbe della stima di tutto l'ambiente e avrebbe sempre riposto nel modo giusto quando chiamato in causa.

Da diversi mesi il suo procuratore avrebbe dichiarato la piena disponibilità a discutere le condizioni del rinnovo. La Juventus non considererebbe una priorità quella di trovare una soluzione. Bensì, la riflessione sarebbe quella sullo spalmare se non ridurre il fardello dell'ingaggio. Nel frattempo, secondo Mundo Deportivo, Rugani sarebbe stato inserito nella lista della spesa d'estate del Barcellona. Infatti, in caso di affare a parametro zero, i blaugrana valuterebbero l'acquisto. In realtà, il numero di nomi sul taccuino del club catalano sarebbe decisamente ampio e il difensore italiano sarebbe poco più che una suggestione.