Calciomercato, Soulè futuro in bilico: la risposta sull’offerta alla Juve

Matias Soulè avrebbe preso una decisione sull'offerta dall'Arabia pervenuta alla Juventus: il calciatore non dovrebbe lasciare la Serie A

Matias Soulè non lascerà la Serie A. Questo è quello che si evincerebbe dalle parole di Fabrizio Romano che avrebbe rivelato il futuro dell'attaccante della Juventus. Nei giorni scorsi, l'Al-Ittihad avrebbe presentato al club bianconero un offerta di 30 milioni di euro la quale sarebbe stata accolta positivamente. Dal canto suo, il Frosinone non avrebbe opposto resistenza alla possibilità di interrompere immediatamente il prestito per favorire la trattativa.