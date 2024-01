Calciomercato, sogno Sudakov per la Juve: non prima di alcune cessioni

La Juve non avrebbe mollato la pista Sudakov per il calciomercato di gennaio: i bianconeri dovrebbero riuscire però prima a cedere qualcuno

Heorhij Sudakov alla Juventus a gennaio? Sogno difficile, ma non impossibile. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero considererebbe concretamente l'eventualità di acquistare il centrocampista dello Shakthar Donetsk , ma ad alcune prevedibili condizioni. Il prezzo del cartellino è fissato a 35 milioni di euro dal club ucraino: per arrivarci la Juventus avrà bisogno di effettuare almeno una cessione.

Il sacrificabile numero uno nella testa del direttore Cristiano Giuntoli sarebbe sempre Iling-Junior, da cui si spera di ottenere una buona cifra dalla Premier League. A quel punto, la Juventus potrebbe considerare un sacrificio economico per colmare la differenza e investire su Sudakov. I tempi stretti di calciomercato non favorirebbero tale scenario che però non sarebbe troppo remoto.