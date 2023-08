Calciomercato: si infiamma l’asse Torino-Salerno

La Juventus sta operando sul mercato in uscita in vista della prossima stagione, ed i granata sono interessati a molti giocatori

La Juventus sta svolgendo l'ultima parte della preparazione alla Continassa: dopo la tournèe negli Stati Uniti, i bianconeri sono tornati a Torino dove stanno svolgendo doppie sedute di allenamento; in vista dell'esordio in campionato in programma il 20 agosto contro l'Udinese. Prima della sfida del Friuli; i bianconeri scenderanno in campo in due amichevoli: la prima è in programma questo pomeriggio all'Allianz Stadium contro la Juventus B, mentre la seconda sarà sabato sera contro l'Atalanta.

Due test per cercare di migliorare ulteriormente la condizione e per arrivare al meglio all'inizio del campionato. I due impegni serviranno anche a Massimiliano Allegri per valutare i giocatori in rosa; e per decidere chi tenere il prossimo anno e chi lasciare partire in prestito. Proprio su questo sta lavorando anche Cristiano Giuntoli, che sta cercando di piazzare quei giocatori che già sono fiori dal progetto,

Tra di loro ci sarebbero Nicolussi Caviglia e Fabio Miretti, oltre che il nuovo arrivo FacundoGonzalez. I tre giocatori verranno mandati in prestito solo per avere più opportunità di giocare, e la Salernitana sarebbe in pole position per ingaggiarli tutti e tre. Se per Nicolussi è probabile un prestito con diritto di riscatto; per gli altri due le società si accorderanno per un prestito secco, e alla fine dell'anno faranno ritorno a Torino.