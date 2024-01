Calciomercato, sfuma Samardzic per la Juventus: in chiusura con il Napoli

Samardzic non dovrebbe vestire la maglia della Juventus: il centrocampista potrebbe passare al Napoli già a inizio calciomercato invernale

Lazar Samardzic non sarà il nuovo centrocampista della Juventus per gennaio. Questo è quanto si apprende secondo calciomercato.com per il giocatore dell'Udinese: Samardzic sarebbe molto vicino al passaggio al Napoli. I primi giorni di calciomercato potrebbero infatti vedere addirittura l'arrivo della fumata bianca.