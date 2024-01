Calciomercato, sfuma Henderson per la Juventus: firmerà con l’Ajax

Nelle prossime ore uno dei centrocampisti accostati alla Juventus per il calciomercato invernale potrà essere definitamente depennato. Stiamo parlando di Jordan Henderson, centrocampista passato questa estate in Arabia Saudita nel Al-Ettifaq. Tutte le parti avrebbero già trovato un accordo e il calciatore sarebbe in viaggio per effettuare le visite mediche con l'Ajax.