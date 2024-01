Calciomercato, Schettino: “Due low cost per il centrocampo della Juve”

Nonostante i casi Pogba e Fagioli, la Juventus non sembrerebbe in procinto di rinforzarsi a centrocampo nel calciomercato di gennaio. Tanti i nomi sin qui emersi nel corso del tempo, da Hojbjerg a Phillips, passando da Koopmeiners. Poca invece la convinzione, così come la forza economica, per puntare con decisione a qualcuno di essi.