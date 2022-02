Calciomercato, su Rudiger piomba il Manchester United

Il difensore del Chelsea, visto in Italia con la Roma, è un obiettivo di diversi club europei, tra cui la Juve. Ma ora ci sono i Red Devils.

Dell'Inghilterra arrivano delle novità sul futuro di Antonio Rudiger . L'ex difensore della Roma ha il contratto in scadenza con il Chelsea il prossimo 30 giugno e quindi sarà uno dei nomi più interessanti del mercato degli svincolati. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, il Manchester United avrebbe fatto passi in avanti nel corteggiamento al giocatore dei Blues. I Red Devils arrivano dopo Paris Saint-Germain e Real Madrid che già si erano mossi nelle scorse settimane con gli agenti del difensore. Dal 1 febbraio del resto lui può accordarsi con altri club senza passare per il Chelsea, per essere ingaggiato a partire dalla prossima stagione.

Il club di Abramovich comunque non ha ancora rinunciato all'idea di trattenerlo , rinnovando il suo contratto, visto il rendimento crescente e di grande livello mostrato da Rudiger nei suoi 5 anni in Inghilterra. Con la squadra londinese ha messo nel suo palmares una Champions League , un' Europa League , un Mondiale per Club , una Supercoppa Europea e una FA Cup . Un periodo dunque ricco di soddisfazioni. Ma i Blues hanno fatto sapere al suo entourage che le richieste di ingaggio sono troppo alte. Attualmente il centrale tedesco guadagna 6 milioni di euro netti a stagione e ne avrebbe già rifiutati 8 dal Chelsea, chiedendone 9 .

Il Real è da tempo sul giocatore, ma i Red Devils puntano sulla carta Rangnick, suo connazionale, per convincerlo. Ma il nazionale tedesco è un obiettivo anche per Juventuse Inter. I bianconeri infatti monitorano sempre la situazione di Matthijs De Ligt, che è attenzionato da diversi grandi club europei e non è certo della permanenza. Di certo per entrambe le squadre sarebbe un innesto importante. Come detto, il giocatore conosce bene la Serie A, viste le 2 stagioni giocate con la maglia della Roma, dal 2015 al 2017. E inoltre è un giocatore duttile, che può giocare in una difesa a tre o in una a quattro, è un centrale ma può fare anche il terzino destro, cosa che aveva fatto qualche volta anche nella Capitale. Il nodo principale resta l'ingaggio. Vedremo chi riuscirà a farvelo sforzo decisivo per accontentarlo.