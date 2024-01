Calciomercato, rottura tra Milan e Popovic: duello tra Juventus e Napoli

Non dire sacco finché non ce l'hai del sacco, un detto reso famosissimo dallo storico allenatore della Juventus, tra le altre, di Giovanni Trapattoni. In particolare, in un calciomercato sempre più dominato dalle volontà di procuratori e non solo, nulla si può dare scontato fino alla deposizione del contratto. Era successo in estate per Lazar Samardzic con l'Inter, e ora in orbita bianconera, e sarebbe riaccaduto al Milan con il giovanissimo Matija Popovic.